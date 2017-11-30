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اقتصاد

وزير النفط الإيراني: اجتماع أوبك أقر تمديد خفض إنتاج النفط

ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
30/11/2017

اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الخميس، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر/ كانون أول 2018.

وأقر الاجتماع الوزاري رقم 173 للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، تمديد فترة الخفض إلى ما بعد مارس/ آذار 2018، لتنتهي في أواخر العام المقبل، بحسب وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه.

وقال "زنغنه" للصحفيين في فيينا إن أوبك وافقت على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2018.

وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور.

وتم تمديد الاتفاق في مايو/أيار الماضي 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

المصدر : الأناضول
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