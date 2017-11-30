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اقتصاد

بيتكوين تخسر أكثر من 20% من قيمتها في أقل من 24 ساعة

30/11/2017

خسرت عملة بيتكوين أكثر من 20 بالمئة من قيمتها في أقل من 24 ساعة بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11395 دولارا أمس الأربعاء.

وهبطت العملة الرقمية بما يصل إلى 8 بالمئة، أثناء تعاملات اليوم الخميس في بورصة بيتستامب مقرها لوكسمبورغ لتصل إلى 9 آلاف دولار، منخفضة أكثر من ألفي دولار من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وفي وقت لاحق تعافت من بعض خسائرها لتصل إلى 9200 دولار لكنها تبقى منخفضة أكثر من 6 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

ويوقف هذا الهبوط صعودا فلكيا للعملة الرقمية في الأشهر القليلة الماضية سجلت خلاله مكاسب بلغت حوالي 1100 بالمئة حتى يوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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