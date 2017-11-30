بيتكوين تخسر أكثر من 20% من قيمتها في أقل من 24 ساعة

خسرت عملة بيتكوين أكثر من 20 بالمئة من قيمتها في أقل من 24 ساعة بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11395 دولارا أمس الأربعاء.

وهبطت العملة الرقمية بما يصل إلى 8 بالمئة، أثناء تعاملات اليوم الخميس في بورصة بيتستامب مقرها لوكسمبورغ لتصل إلى 9 آلاف دولار، منخفضة أكثر من ألفي دولار من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وفي وقت لاحق تعافت من بعض خسائرها لتصل إلى 9200 دولار لكنها تبقى منخفضة أكثر من 6 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

ويوقف هذا الهبوط صعودا فلكيا للعملة الرقمية في الأشهر القليلة الماضية سجلت خلاله مكاسب بلغت حوالي 1100 بالمئة حتى يوم الأربعاء.