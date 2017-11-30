"الكهرباء والماء" القطرية تحصد جائزتين ضمن جوائز أفضل العرب

حصدت شركة الكهرباء والماء القطرية جائزتي أفضل شركة عربية في قطاع الطاقة لعام 2017، وكذلك أفضل فريق إداري عربي في قطاع الطاقة 2017.

جاء ذلك ضمن جوائز "أفضل العرب" التي أقيمت في نسختها الثانية بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

وأوضح راشد بن ناصر الهاجري، مدير العلاقات العامة وشؤون المساهمين بشركة الكهرباء والماء القطرية، والذي تسلم الجائزتين عن الشركة خلال حفل التتويج، أن الفوز بالجائزتين جاء تقديرًا لأداء وتميز الشركة المهني في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

ونوه إلى أن جائزة "أفضل العرب" تعتبر من أهم الجوائز وأكثرها قيمة في المنطقة، حيث تكرم المؤسسات والمهنيين المتميزين في العالم العربي، وتحتفي بالإنجازات المتميزة لهم ضمن ثلاثة مجالات رئيسية هي: التميز في الأعمال التجارية، والحكومة والقيادة والرياضة، والمساهمات المجتمعية.

وأشار إلى أنه يتم اختيار الفائزين على أساس الجدارة وفق 17 معيارًا تشمل الأسلوب القيادي، ومدى المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، والإنتاجية الإدارية، وغيرها.

ولفت الهاجري إلى أن فوز فهد حمد المهندي، المدير العام للشركة والعضو المنتدب، بجائزة "أفضل قائد فريق إداري عربي" يعكس المستوى الذي وصلت له شركة الكهرباء والماء بفضل قيادته.

وأوضح أن الشركة حققت العديد من الإنجازات المميزة في الأعوام السابقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والريادية ذات الأهمية الاقتصادية للارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إلى مستويات متطورة ومتقدمة، وذلك من خلال التزام الشركة وتحملها لمسئولياتها بكفاءة واقتدار ومهنية عالية اعتمادا على قدرتها الذاتية وكوادرها المؤهلة، ما يسهم في تحقيق ما تتطلع إليه الشركة من تعزيز لإنجازاتها وتحقيق لتطلعاتها الراقية لبلوغ أهدافها حسب الخطط الموضوعة.

وشدد على أن هذه الجوائز تعزز مكانة شركة الكهرباء والماء كشركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وتشجع على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات ومواصلة السعي لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة.

وتهدف جائزة أفضل العرب إلى تكريم المؤسسات والأفراد المبدعين في مجالات عدة تشجيعا للإنجاز والابتكار على المستوى العربي، فضلًا عن تشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير مؤسسات العمل العربية وتحفيز الشباب على الإبداع والتوسع في ميادين المعرفة المختلفة من خلال إذكاء التنافسية وروح التحدي.