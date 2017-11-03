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اقتصاد

شاهد: بي.إم.دبليو تستدعي مليون سيارة

3/11/2017

قالت شركة بي.إم.دبليو لصناعة السيارات إنها ستستدعي نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق.

وأشارت الشركة إلى أنها قد توسع عملية الاستدعاء لتشمل بلدانا أخرى.

ويشمل أحد الاستدعاءات 670 ألف سيارة في الولايات المتحدة من الفئة-3 أنتجت خلال الفترة بين عامي 2006 و2011 من أجل معالجة مشكلة في الكابلات تتعلق بالسخونة وأنظمة تكييف الهواء قد تتسبب في زيادة درجة الحرارة ومن الممكن أن تزيد مخاطر اندلاع حريق.

وقالت الشركة إن الاستدعاء الثاني خاص بنحو 740 ألف سيارة من إنتاج الفترة من 2007 إلى 2011. ويتعلق الاستدعاء بصمام تسخين تم تزويد تلك السيارات به، قد يتعرض للصدأ ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الاستدعاءات تشمل سيارات من طرازات أخرى، مشيرا إلى أن عمليات الاستدعاء متشابكة وتغطي نحو مليون سيارة جميعها تقريبا في الولايات المتحدة ونحو 15 ألفا في كندا لافتا إلى أنه قد تتم توسعة عملية الاستدعاء لاحقا.

المصدر : رويترز
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