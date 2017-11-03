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اقتصاد

شاهد: الآلاف يصطفون أمام متاجر أبل حول العالم مع طرح آيفون 10

3/11/2017

اصطف الآلاف خارج متاجر أبل حول العالم ليكونوا أول من تلامس أناملهم هاتف آيفون 10 الجديد.

ففي سيدني، بيع الجهاز مقابل 1579 دولارا أستراليا، أي نحو 1218 دولارا أمريكيا، لشراء هذا الطراز الذي طرحته أبل بمناسبة مرور عشر سنوات على طرح آيفون.

كما اصطف المئات خارج متاجر أبل في بكين وهونغ كونغ لاستلام أجهزتهم التي كانوا قد تقدموا بطلبات مسبقة لشرائها.

وفتحت المتاجر أبوابها بعد فترة وجيزة من نشر أبل نتائج الربع الرابع التي أظهرت أن إيرادات التسوق المتوقعة في فترة الأعياد أعلى كثيرا من توقعات السوق. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة ثلاثة في المئة لتبلغ مستوى قياسيا جديدا مع تبدد مخاوف المستثمرين من تأخر إنتاج الهاتف الجديد.

وقالت أبل أيضا إن إيراداتها عادت إلى النمو في الصين، لتصل إلى 9.8 مليار دولار مقارنة بثمانية مليارات دولار قبل عام. ويأتي آيفون تن بعد عشر سنوات من طرح النسخة الأولى من الآيفون، ذلك المنتج الذي قاد صعود أبل لتصبح أكبر شركة تكنولوجيا في العالم بقيمة سوقية بلغت 862 مليار دولار.

المصدر : رويترز
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