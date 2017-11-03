تعرف على الدولة التي يبلغ عدد العاطلين بها 307 أشخاص فقط

قالت هيئة التوظيف في إمارة ليشتنشتاين إن أعداد العاطلين بها تراجع بشكل طفيف إلى 307 أشخاص في أكتوبر/ تشرين الأول بعدما تراجع بواقع 12 شخصا عن الشهر السابق.

وما يزال معدل البطالة في الدولة غير العضو بالاتحاد الأوربي عند 1.6 في المائة، وهو أقل من أي معدل داخل التكتل الأوربي وفقا للبيانات الأوربية المتاحة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعمل نحو 37 ألفا و500 شخص في الإمارة، الواقعة في جبال الألب، على الرغم من أن عدد سكانها لا يبلغ سوى نحو 38 ألف شخص.

ويأتي أكثر من نصف العمال بالقطارات من الخارج ومعظمهم من سويسرا والنمسا المجاورتين.

ويعتمد اقتصاد الإمارة على القطاعات الصناعية والخدمية والمصرفية ومعظم القوة العاملة يتم توظيفها في تلك المجالات.

وكان هناك أكثر من 800 وظيفة شاغرة في ليشتنشتاين الشهر الماضي.