البث الحي
اقتصاد|روسيا

بوتين يحذر من تراجع عدد السكان في روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
28/11/2017

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء سلسلة من الاصلاحات تهدف إلى زيادة معدل المواليد في بلاده حيث يستمر تراجع عدد السكان في أعقاب فترة من التحسن.

وقال بوتين أثناء اجتماع في موسكو حول السياسة المتعلقة بالأطفال "اليوم … يشهد الوضع الديموغرافي لروسيا تدهورا جديدا".

وأضاف أن "هذا المنحى كان متوقعا وهو مرتبط بالعواقب الناجمة عن تراجعات ديموغرافية سابقة عميقة ومتداخلة".

وأشار إلى تراجع عدد السكان الروس نتيجة للحرب العالمية الثانية و"تقريبا نفس التراجع في منتصف تسعينيات القرن الماضي بسبب المشكلات الاقتصادية الهائلة وتفكك الفضاء الاجتماعي بحكم الأمر الواقع".

وقال إن الحكومة ستعيد إطلاق سياستها للتنمية الديموغرافية وستولي اهتماما خاصا بالعائلات ذات الدخل المنخفض.

وبوتين الذي كان قد حدد مسالة تحسين الوضع الديموغرافي للبلاد كأولوية في ولاياته الرئاسية الثلاث، أعلن عن مخصصات شهرية جديدة لكل مولود بكر، يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني.

وقال الرئيس الروسي إن حكومته ستخصص مليارين و400 مليون دولار لخطة تقدم بموجبها للسيدة الروسية مبلغ 180 دولارا لفترة 18 شهرا بعد ولادة الطفل البكر.

وروسيا البالغ عدد سكانها 146 مليونا و900 ألف نسمة سجلت تراجعا سكانيا بأكثر من خمسة ملايين نسمة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وغرقت البلاد في أزمة ديموغرافية عميقة بسبب تراجع مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض معدل المواليد وبعد فترة من التحسن يبدو أن التراجع يسود مجددا.

وبحسب وكالة الإحصاءات الروسية، سجلت البلاد وفاة نحو 106 آلاف شخص بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2017، فيما كانت قد سجلت في نفس الفترة العام الماضي زيادة قدرها 18 ألف نسمة.       

        

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده