بوتين يحذر من تراجع عدد السكان في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء سلسلة من الاصلاحات تهدف إلى زيادة معدل المواليد في بلاده حيث يستمر تراجع عدد السكان في أعقاب فترة من التحسن.

وقال بوتين أثناء اجتماع في موسكو حول السياسة المتعلقة بالأطفال "اليوم … يشهد الوضع الديموغرافي لروسيا تدهورا جديدا".

وأضاف أن "هذا المنحى كان متوقعا وهو مرتبط بالعواقب الناجمة عن تراجعات ديموغرافية سابقة عميقة ومتداخلة".

وأشار إلى تراجع عدد السكان الروس نتيجة للحرب العالمية الثانية و"تقريبا نفس التراجع في منتصف تسعينيات القرن الماضي بسبب المشكلات الاقتصادية الهائلة وتفكك الفضاء الاجتماعي بحكم الأمر الواقع".

وقال إن الحكومة ستعيد إطلاق سياستها للتنمية الديموغرافية وستولي اهتماما خاصا بالعائلات ذات الدخل المنخفض.

وبوتين الذي كان قد حدد مسالة تحسين الوضع الديموغرافي للبلاد كأولوية في ولاياته الرئاسية الثلاث، أعلن عن مخصصات شهرية جديدة لكل مولود بكر، يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني.

وقال الرئيس الروسي إن حكومته ستخصص مليارين و400 مليون دولار لخطة تقدم بموجبها للسيدة الروسية مبلغ 180 دولارا لفترة 18 شهرا بعد ولادة الطفل البكر.

وروسيا البالغ عدد سكانها 146 مليونا و900 ألف نسمة سجلت تراجعا سكانيا بأكثر من خمسة ملايين نسمة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وغرقت البلاد في أزمة ديموغرافية عميقة بسبب تراجع مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض معدل المواليد وبعد فترة من التحسن يبدو أن التراجع يسود مجددا.

وبحسب وكالة الإحصاءات الروسية، سجلت البلاد وفاة نحو 106 آلاف شخص بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2017، فيما كانت قد سجلت في نفس الفترة العام الماضي زيادة قدرها 18 ألف نسمة.