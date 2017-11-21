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اقتصاد|مصر

مجلس النواب المصري يوافق على رفع ضرائب التبغ ومنتجاته

21/11/2017

وافق مجلس النواب المصري (الثلاثاء) على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

ويتضمن مشروع القانون زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر من 13 جنيها (0.78 دولار) إلى 18 جنيها (1.02 دولار) دولار والثانية من 23 جنيها (1.38 دولار) إلى 30 جنيها (1.8 دولار) على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيها.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

كانت مصر قد أقرت ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب 2016 بواقع 13% وزادت في يوليو/ تموز الماضي إلى 14%.

من جانبه قال وزير المالية المصري إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب الثلاثاء

سترفع إيرادات البلاد نحو أربعة مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 54 مليارا و545 مليون جنيه في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز.

المصدر : رويترز
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