مصر تسدد آخر دين مستحق لصالح تركيا

أعلن مسؤول في البنك المركزي المصري أن بلاده سددت آخر أقساط الديون المستحقة على بلاده لصالح تركيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، الخميس، إن هذه الدفعة هي الأخيرة من إجمالي قرض حصلت عليه مصر في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وأشار أبو النجا إلى أن مصر حصلت على قرض تركي بقيمة مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2012، مضيفاً: "قمنا بسداد هذا القرض بالكامل عبر دفعات، وتم سداد كل دفعة في وقتها".

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ الانقلاب العسكري على مرسي، بلغ قمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.

في سياق آخر، كشف أبو النجا عن تسديد بلاده 250 مليون دولار، ديونا مستحقة لصالح ليبيا، من إجمالي وديعة بقيمة ملياري دولار حصلت عليها في مارس/ آذار 2013.

وأوضح أبو النجا أنه بهذه الدفعة يصل إجمالي ما تم سداده لصالح ليبيا 1.5 مليار دولار ليتبقى قسطان فقط سيتم سدادهما العام المقبل.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5 % على أساس سنوي، إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار في الشهر نفسه من 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي.