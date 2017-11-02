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اقتصاد

مبيعات "غالاكسي نوت 8" تتجاوز مليون وحدة في كوريا الجنوبية

هاتف نوت 8 يتمتع بشاشة مساحتها 6.3 بوصات
هاتف نوت 8 يتمتع بشاشة مساحتها 6.3 بوصات
2/11/2017

تجاوزت مبيعات جهاز "غالاكسي نوت 8" لشركة سامسونغ للإلكترونيات مليون وحدة بعد مرور 48 يوما فقط من طرحه في السوق المحلية وحدها.

وأوضحت سامسونغ أن مبيعات جهاز "غالاكسي نوت 8" تجاوزت مليون وحدة في السوق المحلية حتى أول نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، حسبما أفادت وكالة (يونهاب) للأنباء.       

وكانت سامسونغ قد تلقت الحجوزات المسبقة لـ "غالاكسي نوت 8" بدءا من 15  سبتمبر/أيلول الماضي، وبدأت مبيعاتها بشكل رسمي في يوم 21 سبتمبر/أيلول.

وكانت الحجوزات المسبقة لـ "غالاكسي نوت 8" قد بلغت 850 ألف وحدة.

ويحافظ الجهاز على صدارته من بين الهواتف المحمولة في السوق المحلية منذ طرحه.

وتعتزم سامسونغ للإلكترونيات طرح "غالاكسي نوت 8" باللون الذهبي يوم غدا الجمعة، تزامنا مع طرح "أيفون 8" في السوق المحلية، بحسب يونهاب.

المصدر : الألمانية
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