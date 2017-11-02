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اقتصاد|أمريكا

ترمب يعين جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي

جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
2/11/2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس تعيين جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي ليترك بصمته على هذه المؤسسة وسط تنامي ازدهار أكبر اقتصاد في العالم.

ويحل باول الذي يجب أن ينال موافقة الكونغرس، محل الرئيسة الحالية جانيت يالين (71 عاما) التي تنتهي ولايتها في شباط/فبراير المقبل.

وقال ترمب إن باول "قوي وملتزم وذكي"، ويتحلى بـ"الحكمة و(الروح) القيادية لتوجيه" الاقتصاد الأمريكي. وأشار إلى أن باول، وهو مصرفي سابق، سيجلب معه "تجربة تجارية فريدة".

وأضاف ترمب الذى أشاد أيضا بعمل الرئيسة المنتهية ولايتها أن "ذلك سيمنح حكومتنا أفاقا حقيقية".

من جهته، تعهد باول في كلمته في حدائق البيت الأبيض "اتخاذ قرارات موضوعية على أساس أفضل البيانات المتاحة ضمن التقاليد المزمنة لاستقلالية السياسة النقدية".

وهذا الاختيار هو أحد أهم القرارات الاقتصادية لولاية ترمب، فالاحتياطي الفدرالي هو أقوى بنك مركزي في العالم.

ويمكن لمبادراته أن تعزز أو تبطئ أكبر اقتصاد في العالم من خلال تحديد تكلفة الائتمان، ما يؤثر على الدولار وبالتالي على جميع الأسواق المالية.

باول محام ومصرفي الأعمال السابق والمليونير هو بالفعل أحد حكام الاحتياطي الفدرالي منذ عام 2012 إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وكان البيت الأبيض أبلغ باول الأربعاء أنه سيكون الشخص الذي اختاره ترمب لرئاسة الاحتياطي الفدرالي، بحسب مصدر في الكونغرس ووسائل إعلام أمريكية.

وتعيين رئيس للاحتياطي الفدرالي أحد أهم القرارات في ولاية ترمب.

والجمهوري البالغ من العمر 64 عاما يتفق مع آراء الإدارة الأمريكية بخصوص تخفيف القيود، لكن لا يعتقد أنه سيرفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة، وهو ما يعارضه ترمب.

وبتعيين باول يكون ترمب أول رئيس منذ نحو أربعين عاما لا يمدد ولاية رئيس الاحتياطي الذي عينته الإدارة السابقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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