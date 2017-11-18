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اقتصاد|روسيا

ارتفاع الاحتياطات الدولية في روسيا إلى 425 مليار دولار

18/11/2017

أعلن البنك المركزي الروسي زيادة الاحتياطات الدولية إلى 424.857 مليار دولار بزيادة مقدارها 47.116 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي العام 2016 ارتفعت الاحتياطات الدولية الروسية بنسبة 2.5%، فيما بلغت أعلى مستوى تاريخي لها في بداية أغسطس/آب 2008 بواقع 598 مليار دولار.

 وكانت احتياطيات روسيا قد انخفضت خلال العامين الماضيين بسبب تراجع أسعار النفط التي تعد سلعة رئيسية في صادرات البلاد ونتيجة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

لكن الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة وعاد إلى النمو وأعلن البنك المركزي الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري بنحو 1.8%.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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