مطالبات باستغلال "الزكاة" في تمويل الاقتصاد بالجزائر

تعالت أصوات ودعوات في الجزائر، تطالب باستغلال المقدرات الحقيقية للزكاة وإدراجها في المنظومة الضريبية للبلاد.

وذلك لتمويل الاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية منذ ثلاث سنوات مع هبوط أسعار النفط.

وشهد العام 2003 إطلاق مؤسسة صندوق الزكاة الحكومية، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وتتكفل بجمع الزكاة عبر حسابات بنكية، ليتم توزيعها لاحقا على الفقراء والمحتاجين أو تمويل أصحاب المشاريع الاستثمارية (الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وأسهم الصندوق في توفير السيولة عبر إقراض مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بدون فوائد، ورافقه حينها شعار أعطه المال ليصبح هو الآخر من المزكين.

وجمع الصندوق في موسم الزكاة 2016/ 2017 نحو 1.4 مليار دينار (14 مليون دولار)، حسب تصريح صحفي أدلى به وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الشهر الماضي.

الوزير الجزائري قال إن ما يفوق 1.8 مليار دينار (18 مليون دولار) من مداخل الصندوق خلال السنوات الماضية، منحت كقروض للشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكنها لم تأت بالنتائج المرجوة منها.

وحددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصاب الزكاة للموسم المنقضي (2016/2017) بما يعادل 85 غرام من الذهب، أو ما يقابله بالعملة الجزائرية 450 ألف دينار (4500 دولار).

وعلى ذلك فإن المزكي وجب عليه دفع 2.5 % من قيمة النصاب (4500 دولار)، سواء من النقود أو العروض التجارية والسلع التي تحدد قيمتها بثمنها الحالي في السوق.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي دعا عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر حزب إسلامي) إلى إدماج الزكاة في المنظومة الضريبية للبلاد.

واعتبر مقري في تغريدة له على حسابه الخاص على شبكة فيسبوك، أن الزكاة تعد واحدا من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة التراجع المخيف للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال أبو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية الجزائري السابق، إن للجزائر مقدرات حقيقية كبيرة في الزكاة إذا ما أحسن جمعها.

وأوضح غلام الله بأن التقديرات المتوفرة حول مقدرات البلاد الحقيقية من الزكاة تحوم حول نسبة 2.5 % من الناتج الوطني الخام (الإجمالي)، أي ما يقارب 4 مليار دولار، سنويا.

وقدر الناتج الوطني الخام للجزائر في 2016 بنحو 160 مليار دولار وفق معطيات الديوان الوطني للإحصاء التابع لوزارة المالية.

وأشار غلام الله الذي يشغل حاليا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية)، أن أموال الزكاة في الجزائر إذا تم جمعها بفعالية فيمكن أن تكون بديلا للحكومة فيما يخص أموال التحويلات الاجتماعية.

وقال أموال الزكاة يمكن أن تخفف من عبء التحويلات الاجتماعية على الدولة لصالح الفقراء والعائلات المستورة في البلاد.

وأضاف استغلال الزكاة بشكل جيد سيجعل منها مصدرا لأموال الدعم الموجه للسكن والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

وخصصت الجزائر ما يزيد عن 17 مليار دولار كمخصصات مالية للتحويلات الاجتماعية (الدعم الاجتماعي) في قانون الموازنة العامة لسنة 2018، وهي أموال موجهة لدعم الوقود والمواد ذات الاستهلاك الواسع ومنح للفئات المحدودة الدخل (المعوقين والأرامل وغيرها).

ويرى الخبير في التمويل الإسلامي بالجزائر فارس مسدور أن نسبة الزكاة تقدر كحد أدنى بـ 2.5 % من الناتج الداخلي الخام، هذا المبلغ يمكن أن يكون أكبر بكثير بالنظر لحجم الاقتصاد وعدد الشركات ورجال الأعمال.

وأوضح مسدور أن البلاد لديها 10 آلاف ملياردير من الحجم الكبير منهم من تبلغ استثماراته 10 مليارات دولار، فضلا عن أكثر من 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

مشيرا إلى أنه لو أقيم ركن الزكاة كما يجب في الجزائر، فسيسمح بإزاحة 30 % من النفقات الاجتماعية الموجهة للدعم الحكومي.

ومن جانب آخر ستمكن أموال الزكاة، بحسب مسدور، من تمويل صغار المستثمرين وخاصة العائلات المنتجة فيما يعرف باقتصاد القطاع الثالث.

وشرح مسدور أن تلك الأموال (الزكاة) ستمتص نسبة كبيرة من البطالة والفقر والموارد الجبائية التي ينتج عنها من خلال تمويل هذا القطاع من الاقتصاد.

وتوقع قانون الموازنة العامة للجزائر للسنة المقبلة عجزا يفوق 20 مليار دولار، بإيرادات عامة تقدر بنحو 65 مليار دولار، ونفقات إجمالية 85.5 مليار دولار.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الشهر الماضي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

وتحاول السلطات الجزائرية منذ سنوات، استقطاب الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي، إلى القنوات الرسمية، عبر تعزيز الصيرفة الإسلامية في البلاد.

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل/نيسان الماضي عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5 %، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب الفوائد الربوية.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.