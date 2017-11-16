نمو السياحة التونسية بنسبة 24% خلال العام الحالي

حققت السياحة التونسية نموا بنسبة 24% منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من الشهر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوافد على تونس ستة ملايين و112 ألف سائح خلال الفترة المذكورة ما وفر عائدات قدرها 929 مليون يورو، بحسب أرقام قدمتها وزير السياحة سلمى اللومي في جلسة استماع بالبرلمان اليوم الخميس.

وحققت أغلب الأسواق الأوربية تطورا لافتا في عدد سياحها بعد فترة ركود استمرت منذ الهجمات الكبرى التي شهدتها تونس عام 2015 وأدت ببريطانيا ودولا أخرى الى تحذير رعاياها من السفر الى تونس.

وصعدت السوق الفرنسية، السوق الأوربية الأولى للوجهة السياحية التونسية، بنسبة 5.47% والألمانية بنسبة 5.43% والبريطانية بنسبة 4.18%.

وحافظت السوق الروسية على توهجها بوصول أكثر من نصف مليون سائح روسي إلى تونس خلال العام الحالي، بينما تصدرت الجزائر قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى تونس بوصول مليونين و50 ألف سائح جزائري إلى تونس خلال العام الحالي بنمو نسبته 33% سنويا.