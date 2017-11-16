شاهد: الأزمة الاقتصادية تجبر الليبيين على بيع الحلي والمدخرات

أُجبر تراجع الدينار الليبي إلى مستويات قياسية جديدة في السوق السوداء، الكثير من الأُسَر الليبية على بيع الحُلي الذهبية والمدخرات من العملات الأجنبية لتوفير الاحتياجات الأساسية.

ونجحت ليبيا في رفع إنتاجها من النفط هذا العام لنحو مليون برميل يوميًا، لكنه لا يزال أقل كثيرًا مما كان عليه قبل انتفاضة عام 2011.

وهوى الدينار منخفضا 200% في السوق السوداء منذ أوائل العام الماضي.

وتفاقمت الأزمة مع فقد الليبيين، الذين لا يتسنى لهم في العادة الحصول على رواتبهم لشهور، الثقة في البنوك وتفضيلهم الاحتفاظ بما لديهم من مال في بيوتهم.

وغذَّى هبوط قيمة العملة معدل التضخم وأعاق وصول الإمدادات الطبية للمستشفيات الأمر الذي اضطر العائلات لاتخاذ إجراءات غير معتادة.

وقال تاجر في سوق الذهب بطرابلس يدعى صلاح الدين إن العائلات بدأت تتوافد بكثرة من كل مكان نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى نقص السيولة في البنوك والمصارف، ما يضطرهم لبيع ذهبهم.

ومع بلوغ معدلات التضخم ما بين 25-30% فإن المرتبات، حتى في حالة تسلمها في مواعيدها، لم تعد كافية لتغطية النفقات الأساسية بعد ارتفاع الأسعار.

وقال مدير مصرف يدعى الصديق الطويل، إن الوضع الحالي الحقيقة متأزم جدا، والرؤية ضبابية، لافتا إلى أن الحكومة حتى الآن عاجزة عن توفير أي حلول أو تقديم أي شيء يفيد المصارف أو يفيد المواطن وهذا أمر غير طبيعي.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليون شخص في ليبيا في حاجة لمساعدة إنسانية هذا العام.