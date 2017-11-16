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اقتصاد|الولايات المتحدة

بيرول: أمريكا ستسهم بـ 80% من نمو انتاج النفط العالمي خلال 10 سنوات

فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية
فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية
16/11/2017

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الخميس إن من المتوقع أن تشكل الولايات المتحدة أكثر من 80 بالمئة من نمو انتاج النفط العالمي في السنوات العشر القادمة.

وأضاف أن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز سيزيد بنسبة 30 بالمئة عن إنتاج روسيا بحلول ذلك الوقت.

وأبلغ بيرول مؤتمرا للأمم المتحدة حول المناخ في مدينة بون الألمانية "هذا له تأثيراته على أسواق وأسعار وتدفقات تجارة النفط واتجاهات الاستثمار والجغرافيا السياسية للطاقة".

وقال إن الولايات المتحدة ستصبح على الأجل الطويل "القائد بلا منازع لإنتاج النفط والغاز حول العالم".

وقال بيرول أيضا إن الوكالة تتوقع أن يعود التوازن إلى أسواق النفط في 2018 إذا ظل الطلب على الخام حول مستوياته الحالية المرتفعة وإذا واصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون خارجها خفض إمداداتهم النفطية.

ومن المتوقع أن تمدد أوبك ومنتجون آخرون تخفيضات الإمدادات بعد موعدها المتفق عليه بنهاية مارس آذار في مسعى لكبح وفرة المعروض.

وفي أحدث تقاريرها الشهرية خفضت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا للعام الحالي والعام القادم إلى حوالي مليون ونصف مليون برميل و مليون و300 ألف برميل يوميا على الترتيب.

وقالت أيضا إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة هبطت بواقع 40 مليون برميل في سبتمبر أيلول، متراجعة عن مستوى ثلاثة مليارات برميل للمرة الأولى في عامين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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