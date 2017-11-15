إيرباص بصدد إبرام صفقة تاريخية لبيع 430 طائرة

أبرمت إيرباص اليوم الأربعاء اتفاقا مبدئيا لبيع 430 طائرة من طائراتها ‭‭‭A320‬‬‬ نيو مع قيام المستثمر الأمريكي بيل فرانك بزيادة رهانه على شركات الطيران منخفض التكلفة.

ويهدف الاتفاق الذي تصل قيمته إلى 50 مليار دولار إلى بيع طائرات لأربع شركات طيران تملك فيها انديغو بارتنرز التابعة لبيل فرانك حصصا وهي فرونتير ايرلاينز وفولاريس المكسيكية وجيت سمارت التشيلية وويز اير المجرية.

ووقع فرانك، 80 عاما، الاتفاق مع سعي شركات الطيران للاستفادة من تباطؤ الطلب مؤخرا على طائرات جديدة في تفاوضها للحصول على أسعار تنافسية من شركات صناعة الطائرات الكبرى.

وقالت إيرباص إنها تتوقع استكمال الاتفاق مع فرانك في الأسابيع القادمة.

وتظهر الصفقتان كيف تعيد شركات الطيران منخفض التكلفة صياغة القواعد من خلال الجمع بين تقديم أسعار زهيدة تزيد مقابل خدمات اختيارية وتحديثات يدفع الركاب مقابلها رسوما إضافية.

وتمثل صفقة فرانك أيضا الأداء الختامي لمدير مبيعات ايرباص جون ليهي، الذي من المنتظر أن يتقاعد في الأشهر القادمة بعد شغله هذا المنصب منذ 1994.

وأشرف ليهي، 67 عاما، على مبيعات طائرات بقيمة 1.7 تريليون دولار بالأسعار المعلنة، وساهم في زيادة الحصة السوقية لإيرباص لتتساوى مع حصة بوينغ المنافسة من 18 في المئة فقط.

وعلى الرغم من ذلك، انخفض نصيب إيرباص هذا العام من الطلبيات المجمعة لعملاقي صناعة الطائرات إلى 35 في المئة، حيث حققت إدارة بوينغ التي جددت حيويتها نجاحات في سنغافورة وأماكن أخرى.

من جهة أخرى، لا يزال مصير صفقة للحفاظ على إنتاج ايرباص من الطائرة العملاقة A380 بعد نهاية العقد الحالي معلقا، حيث تسعى طيران الإمارات، وهي العميل الرئيسي لتلك الطائرات، إلى ضمانات لإبقاء خطوط الإنتاج مفتوحة.

وقال مصدر في قطاع الطيران لرويترز "أعتقد أن الطرفين سيقيمان المسألة، والنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في وقت لاحق هذا العام".