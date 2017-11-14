مصر للطيران تشتري 12 طائرة بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت شركة صناعة الطائرات الكندية بومباردييه الثلاثاء أنها توصلت إلى صفقة مع شركة "مصر للطيران" لبيعها 24 طائرة من طراز "سي اس 300" بقيمة نحو 2.2 مليار دولار.

وبحسب خطاب نوايا وقعته الشركتان، تقدمت الناقلة المصرية بطلب مؤكد لشراء 12 طائرة من طراز "سي اس300" إلى جانب "أحقية شراء 12 طائرة إضافية"، وفقا لما أعلنته بومباردييه وشركة مصر للطيران، وذلك على هامش معرض دبي للطيران.

وهذه الصفقة هي الثانية المؤكدة لمجموعة بومباردييه منذ الإعلان الشهر الماضي بأن مجموعة إيرباص الأوربية ستستحوذ على برنامج طائرات سي اس لدى بومباردييه.

وشركة مصر للطيران التي تأسست في 1932 هي أقدم شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وتسير رحلات إلى 70 وجهة في 60 دولة.

من جهتها أعلنت مصر للطيران أن 12 طائرة من طراز سي اس 300 ستسلم للشركة خلال عام 2018 وحتى 2020، مع أحقية شراء 12 طائرة إضافية خلال الفترة من 2020 وحتى 2026″.

وأضافت "تقوم الطائرات بالعمل على شبكة خطوط شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية ومقرها القاهرة".