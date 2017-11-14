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اقتصاد

قطر للبترول توقع اتفاقا للاستكشاف البحري قبالة سلطنة عمان

قطر للبترول توقع اتفاقا للاستكشاف البحري قبالة سلطنة عمان
قطر للبترول توقع اتفاقا للاستكشاف البحري قبالة سلطنة عمان
14/11/2017

وقعت شركة قطر للبترول اتفاقا تصبح بموجبه شريكاً في أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في إحدى المناطق البحرية قبالة شواطئ سلطنة عمان.

وقال بيان صادر عن الشركة إن "أطراف اتفاقية الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج هي حكومة سلطنة عمان، وكل من قطر للبترول بحصة تبلغ 30 في المائة وشركة إيني الإيطالية بحصة تبلغ 55 في المائة وشركة النفط العمانية بحصة تبلغ 15 في المائة.

وستكون شركة إيني الإيطالية هي المشغل بموجب عقد الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج.

وتبلغ مساحة المنطقة الخاضعة للاستكشاف أكثر من 90 ألف كيلومتر مربع وتقع في مياه تتراوح أعماقها من 10 أمتار إلى أكثر من ألفي متر.

وستبدأ الأطراف المتعاقدة في تنفيذ برنامج استكشاف يتضمن مسحا زلزاليا ثلاثي الأبعاد وتتبعه أعمال الحفر والتنقيب.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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