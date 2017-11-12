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اقتصاد|الجزائر

بيجو تدشن مشروعا مشتركا لإنتاج سيارات في الجزائر

12/11/2017

وقعت مجموعة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات اتفاقية مشروع مشترك مع ثلاثة شركاء جزائريين اليوم الأحد لإنتاج سيارات في الجزائر.

وقالت بيجو إنها ستستثمر نحو 100 مليون يورو (117 مليون دولار)، وهو ما يعادل 49 في المئة من رأسمال المشروع المشترك.

وسيقيم المشروع المشترك مصنعا في مدينة وهران بغرب الجزائر، حيث فتحت رينو الفرنسية لصناعة السيارات مصنعا في 2014.

وقالت بيجو في بيان إن الشركاء الجزائريين هم كوندور إليكترونيكس وبالبا برو وبي.إم.أو.

وأضافت أن المصنع سيبدأ الإنتاج جزئيا العام القادم، ليصل إلى الطاقة التشغيلية الكاملة في 2019.

وتم توقيع الاتفاقية في إطار انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية-الجزائرية، وبحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة برونو لو مير.

وقال الوزيران إن فرنسا تسعى لتعزيز استثماراتها في مستعمرتها السابقة بعدما فقدت نصيبا لصالح دول من بينها الصين وتركيا وإيطاليا.

وقال لو مير إنه من المتوقع أن تبرم شركات فرنسية من بينها رينو وألستوم وسانوفي اتفاقيات في الجزائر في المستقبل القريب.

وأبدى الوزراء الجزائريون الذين حضروا مراسم التوقيع أملهم في أن تعزز فرنسا استثماراتها في بلدهم.

وأشار وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إلى ضعف الشراكة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال جان كريستوف كيمار نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط في بيجو إن الاتفاقية ستمكن شركته من تحقيق هدفها في بيع 700 ألف سيارة في تلك المنطقة بحلول 2021.

وقالت مجموعة بيجو إنها باعت 383 ألفا و504 سيارات في المنطقة في 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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