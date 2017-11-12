العراق يحقق 47 مليار دولار إيرادات نفطية في 10 أشهر

توقع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الأحد، تسجيل إيرادات قيمتها 57 مليار دولار من صادرات الخام في العام الجاري.

جاء حديث اللعيبي، خلال اجتماع لجنة تسعيرة النفط الخام في شركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة، وفق بيان للوزارة.

وقال اللعيبي، إن "الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه الخزينة الاتحادية لهذا العام، واستطاعت تسجيل إيرادات مالية بلغت 47.880 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية".

وتوقع وزير النفط "إضافة أكثر من 10 مليارات دولار عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون أول المقبلين، لتتجاوز الإيرادات المتوقعة لهذا العام 57 مليار دولار".

وأضاف اللعيبي، أن "الوزارة حققت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، زيادة في الإيرادات المالية تزيد عن 7 مليارات دولار، مقارنة مع التوقعات".

وصعدت أسعار النفط الخام خلال العام الجاري، بنسبة الثلث للبرميل الواحد إلى متوسط 50 دولارا خلال الشهور العشرة الماضية من 2017، صعودا من متوسط 38 دولارا في الفترة المقابلة.

من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، وفق البيان، إن "معدل بيع سعر البرميل من النفط الخام للأشهر العشرة الماضية بلغ أكثر من 47 دولارا للبرميل، أي بزيادة أكثر من 5 دولارات عن السعر الذي تم اعتماده في الموازنة الاتحادية لعام 2017".

ويعتمد العراق، ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك" على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمائة من نفقات الدولة.

ويبلغ متوسط صادرات البلاد من الخام نحو 3.2 مليون برميل يوميا، فضلا عن صادرات مستقلة كانت تصدر من إقليم الشمال تصل لنحو 500 ألف برميل يوميا.

وتبلغ قيمة موازنة عام 2017 نحو 68 مليار دولار وعجز 21 مليار دولار، على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا.