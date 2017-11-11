وزير البترول المصري: نسعى لإنهاء دعم البنزين

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية.

ولم يحدد الملا، خلال مؤتمر صحفي السبت بمقر الوزارة، موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي.

لكن الملا أكد على أنه "ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي".

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو/حزيران.

وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

لكن وزير البترول قال في مارس/آذار الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

وأحجمت حكومات متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد مواطنوه على الوقود الرخيص.

وقال الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.

وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وتعود الزيادة في دعم المواد البترولية بشكل رئيسي إلى تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والتي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف.

تبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وأضاف الملا في المؤتمر الصحفي أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017.

ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل عن قيمة المديونية حاليا.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وسددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو حزيران الماضي.