مبيعات مهرجان "يوم العزاب" الصيني تتخطى 25 مليار دولار

قالت شركة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" إن مبيعاتها في مهرجان التخفيضات السنوي المعروفة باسم "يوم العزاب" بلغت 25.4 مليار دولار بما يحطم رقما قياسيا حققته العام الماضي.

وبعد أن كان يوما يحتفل فيه أصحاب القلوب الوحيدة في الصين، أصبح يوم العزاب أكبر مهرجان تسوق في العالم على مدى أربع وعشرين ساعة وتتخطى إيراداته المبيعات التي تسجل في يومي الجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة معا، كما أصبح المهرجان مؤشرا لتوجهات المستهلكين في الصين.

وحتى انتهاء موعد التخفيضات منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي سجل عداد المبيعات الذي يسجل أرقام شركة علي بابا أولا بأول مبلغ 168.3 مليار يوان (25.4 مليار دولار) في ارتفاع نسبته 39% عن العام الماضي.

وقالت الشركة العملاقة إن مبيعاتها تخطت مليار دولار في أول دقيقتين وتضاعفت إلى عشرة مليارات دولار فيما يزيد قليلا عن الساعة من انطلاق المهرجان.

ويقدر أنه سيجري تسليم نحو 1.5 مليار طرد خلال الأيام الستة المقبلة.

وسبق العد التنازلي لبدء مهرجان التسوق حفل اكتظ بالنجوم في شنغهاي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وشارك في الحفل الذي استضافه جاك ما، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة علي بابا، الممثلة الشهيرة نيكول كيدمان والمغني فاريل وليامز، وموسيقيون وممثلون صينيون من بينهم تشانغ تسي يي وفان بينغ بينغ.