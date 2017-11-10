محكمة سويسرية تغرم شركة "بي إم دبليو" 157 مليون دولار

أصدرت المحكمة العليا السويسرية في مدينة لوزان (الجمعة) حكما يفرض على شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم.دبليو" غرامة قدرها 157 مليون فرنك (157 مليون دولار)

بتهمة تهديد المنافسة في السوق السويسرية.

تتعلق القضية بقيام الشركة الألمانية بجهود طويلة المدى لمنع العملاء السويسريين من شراء سياراتها بسعر أرخص في الأسواق الأوربية الأخرى، بهدف الإبقاء على أسعار بيع سياراتها المرتفعة داخل سويسرا.

وقد تقدم عملاء "بي.إم.دبليو" بشكاوى إلى هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في سويسرا، ضد الشركة بسبب سياسة أسعارها التي تجبرهم على دفع ثمن للسيارة في سويسرا يزيد بنسبة 25% على سعرها خارجها.

وفرضت هيئة حماية المنافسة غرامة احتكار على "بي.إم.دبليو" عام 2012 قدرها 157 مليون فرنك، وهو ما استأنفت عليه الشركة. وتعد الغرامة أكبر غرامة تفرضها هيئة حماية المنافسة.

ورفضت المحكمة العليا السويسرية اليوم استئناف الشركة على قرار الغرامة.

وذكرت المحكمة في بيان أن السبب الوحيد الذي يبرر من هذا الحظر على البيع الإقليمي هو "الكفاءة الاقتصادية"، لكن "بي.إم.دبليو" فشلت في إثبات هذا الأمر.

وأضافت أن "بند التصدير المستخدم في عقود باعة بي.إم.دبليو منذ 2003 غير قانوني لهذا السبب".