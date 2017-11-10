عملة بيتكوين تهبط أكثر من ألف دولار في أقل من 48 ساعة

هبطت عملة بيتكوين دون سبعة آلاف دولار اليوم (الجمعة) ليجري تداولها على انخفاض بأكثر من ألف دولار من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغته يوم الأربعاء.

وحققت عملة بيتكوين مكاسب كبيرة خلال الشهور الأخيرة حيث زادت قيمتها سبعة أمثال منذ بداية العام. أثار ذلك الكثير من التحذيرات من أن سوق البيتكوين، التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 100 مليار دولار، أصبحت فقاعة على وشك الانفجار.

وبلغت العملة الإلكترونية مستوى قياسيا عند 7888 دولارا بحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء لكنها تراجعت بسرعة من مستوى الذروة ذلك إلى 6718 دولارا عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش تقريبا اليوم الجمعة.

وفي وقت لاحق، تعافت العملة قليلا ليجري تداولها عند نحو 6880 دولارا بحلول الساعة 1645 بتوقيت غرينتش، لكن هذا ما زال يمثل انخفاضا بنحو أربعة في المئة خلال اليوم.