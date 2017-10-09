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اقتصاد

شاهد: إعلان "عنصري" يطلق دعوات لمقاطعة شركة دوف

9/10/2017

اعتذرت شركة دوف المختصة في مستحضرات التجميل عن إعلان للشركة على فيسبوك اعتبر عنصريا وأطلق دعوات لمقاطعة الشركة العملاقة.

ويظهر في الإعلان، الذي استهدف الترويج لصابون للجسم، امرأة سوداء تخلع قميصها لتكشف عن امرأة بيضاء تخلع بدورها القميص لتظهر امرأة آسيوية.

وأعاد الإعلان، الذي بلغت مدته ثلاث ثوان ونشر على صحفة فيسبوك لدوف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، إلى أذهان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات صابون عنصرية من القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين ظهر فيها أناس ذوي بشرة داكنة وهم يدعكون بشرتهم ليصبحوا بيضا.

وحذفت دوف الإعلان وقدمت اعتذارا، غير أنه اعتبر كارثة في مجال العلاقات العامة للشركة التابعة لمجموعة يونيليفر.

ولم ينجح الاعتذار في وقف سيل من الانتقادات على الإنترنت. ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات الشركة.

وقالت دوف في بيان: "كان الفيديو القصير يحمل رسالة أن صابون دوف للجسم مخصص لكل النساء وأن يكون احتفالا بالتنوع لكننا أخطأنا في توصيل ذلك".

وتسبب إعلان سابق لدوف في إثارة الغضب عام 2011 إذ ظهرت فيه ثلاث نساء يقفن أمام لوحتين لما قبل وبعد استخدام كريم للحصول على بشرة ناعمة، وذلك لأن جانب ما قبل استخدام المنتج وقفت فيه امرأة داكنة البشرة بينما ازداد بياض من يقفن في جانب النتيجة النهائية لاستخدام الكريم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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