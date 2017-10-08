البث الحي
اقتصاد|مصر

16.3 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال 10 أشهر

8/10/2017

قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 17.2 في المئة، منذ تعويم الجنيه حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

ونفذت مصر في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تحريرًا كاملًا لعملتها المحلية، تخضع لقواعد العرض والطلب، بعيدًا عن تدخلات البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف.

وأوضح المركزي المصري في بيان، أن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت إلى 16.3 مليار دولار خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين 2016 – أغسطس/ آب 2017، مقابل 13.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق له.

وأشار إلى أن بيانات أغسطس/ آب 2017، أظهرت زيادة بنسبة 41.6 في المئة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2016.

وتزايدت تحويلات العاملين المصريين في الخارج، عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وقبيل تحرير الجنيه المصري، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية 100 في المئة، ما دفع لازدهار الأخيرة.

وتشكل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أحد مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)