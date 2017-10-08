16.3 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال 10 أشهر

قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 17.2 في المئة، منذ تعويم الجنيه حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

ونفذت مصر في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تحريرًا كاملًا لعملتها المحلية، تخضع لقواعد العرض والطلب، بعيدًا عن تدخلات البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف.

وأوضح المركزي المصري في بيان، أن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت إلى 16.3 مليار دولار خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين 2016 – أغسطس/ آب 2017، مقابل 13.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق له.

وأشار إلى أن بيانات أغسطس/ آب 2017، أظهرت زيادة بنسبة 41.6 في المئة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2016.

وتزايدت تحويلات العاملين المصريين في الخارج، عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وقبيل تحرير الجنيه المصري، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية 100 في المئة، ما دفع لازدهار الأخيرة.

وتشكل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أحد مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.