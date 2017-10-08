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اقتصاد

قطر تخطط لبناء منظومة نقل متكاملة

ميناء حمد - أرشيفية
ميناء حمد - أرشيفية
8/10/2017

قال جاسم السليطي وزير المواصلات القطري (الأحد) إن بلاده تخطط لبناء منظومة متكاملة من النقل بالتعاون مع شركائها لمرحلة ما بعد المقاطعة من قبل الدول الأربع.

وأوضح السليطي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة اجتازت مرحلة تأثير الحصار، وتخطط لبناء منظومة متكاملة من النقل، تعتمد بشكل كامل عليها وعلى الدول المجاورة التي ترتبط معها باتفاقيات ثنائية (لم يسمها).

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 من يونيو/ حزيران المنصرم، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب.

وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر.

وأوضح السليطي أن الخطوط البحرية القطرية استطاعت ربط ميناء حمد بـ57 ميناء عالميا في المنطقة وخارجها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسمياً، ميناء حمد الدولي، في مرحلته الأولى، الذي يعد أكبر الموانئ في الدولة، وواحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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