البث الحي
اقتصاد|السعودية

السعودية: توطين كامل في وظائف المبيعات بشركات التأمين

مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤسسة النقد العربي السعودي
8/10/2017

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين "سعودة" جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد.

وأضافت المؤسسة في بيان، الأحد: "بذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم".

كانت المؤسسة ألزمت، في 8 من فبراير/شباط الماضي، شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات (السيارات) وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

وأضاف بيان اليوم: "يحظر بيع خدمات التأمين للأفراد أو تسويقها من جانب غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين"

وقالت المؤسسة :" يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100 في المئة خلال موعد أقصاه مطلع فبراير/شباط 2018″.

وصعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 في المئة في الربع الأول السابق له.

كما شمل القرار، إلزامية توطين جميع الوظائف في الإدارات بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

ومنذ نحو 3 أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)