السعودية: توطين كامل في وظائف المبيعات بشركات التأمين

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين "سعودة" جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد.

وأضافت المؤسسة في بيان، الأحد: "بذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم".

كانت المؤسسة ألزمت، في 8 من فبراير/شباط الماضي، شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات (السيارات) وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

وأضاف بيان اليوم: "يحظر بيع خدمات التأمين للأفراد أو تسويقها من جانب غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين"

وقالت المؤسسة :" يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100 في المئة خلال موعد أقصاه مطلع فبراير/شباط 2018″.

وصعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 في المئة في الربع الأول السابق له.

كما شمل القرار، إلزامية توطين جميع الوظائف في الإدارات بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

ومنذ نحو 3 أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.