تطوير بطاريات هواتف من الأسفلت يتم شحنها في 5 دقائق

قال باحثون أمريكيون، إنهم طوروا بطاريات الليثيوم المستخدمة على نطاق واسع في الهواتف الذكية، الأمر الذي يساعد على أن يتم شحنها أسرع بما بين 10 إلى 20 ضعفًا.

البطاريات الجديدة طورها باحثون بجامعة (رايس ) الأمريكية، ونشروا نتائجها السبت، في دورية ( إيه سي إس – نانو ) العلمية.

واستخدم الباحثون في صناعة بطارياتهم الجديدة الكربون المستخرج من السائل اللزج الذي يستخدم في رصف الطرق "الأسفلت" والمخلوط بشرائح دقيقة من الجرافين، وتم تغطيته بمعدن الليثيوم.

وأوضح الباحثون أن الاختبارات التي تمت على البطاريات الجديدة، أثبتت أنه تم شحنها بصورة كاملة في غضون 5 دقائق، بدلا من ساعتين على الأقل في البطاريات التقليدية.

وخلص العلماء أيضا إلى أن استخدام الأسفلت يوقف تكون الترسبات التي تحد من عمر البطارية.

وقال البروفيسور "جيمس تور " الذي ترأس المختبر الذي طور البطاريات إن طاقة هذه البطاريات ضخمة

وأن الأمر المدهش هو أنه يمكن شحنها من صفر%، إلى طاقة كاملة في غضون 5 دقائق، على النقيض من الساعتين اللتين يتطلبهما الأمر في البطاريات العادية.

وأشار إلى أن عملية تصنيع البطاريات الجديدة أبسط من التقنيات التصنيع السابقة التي استخدمتها سلفا لصنع بطاريات سريعة الشحن.

ووضع فريق البحث البطاريات الجديدة عبر مئات من دورات الشحن ليتأكد من استقرار عملية الشحن.