مسؤول: الفقر في المغرب "ظاهرة قروية بامتياز"

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن عدد الفقراء في المغرب يبلغ 2.8 مليون منهم 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن.

وقال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط في مؤتمر صحفي لتقديم دراسة حول خارطة الفقر في المغرب إن معدل الفقر في المغرب يصل إلى 8.2% على المستوى الوطني، ويصل عدد المواطنين الذين يعانون من وطأته إلى 2.8 مليون نسمة.

وأضاف أن معدل الفقر في الريف يبلغ 17.7% في حين يبلغ في المدن 2.0%. وقال الحليمي إن الفقر في المغرب يبقى "ظاهرة قروية بإمتياز".

وأوضح أنه يوجد 480 ألف شخص يعيشون في "فقر حاد" ويشكلون 1.4 % من سكان المغرب.