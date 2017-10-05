إيني الإيطالية تعلن موعد إنتاج الغاز من حقل "ظهر" المصري

قال كلاديو ديسكالتسي المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بمصر سيبدأ الإنتاج نهاية العام الجاري.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن ديسكالتسي إن "مرحلة الإنتاج الأولى من حقل ظهر، الواقع في المياه المصرية بالبحر المتوسط، ستنطلق نهاية هذا العام بصورة مؤكدة"

وأضاف أن الطواقم الفنية "تتقدم بشكل جيد من أجل تحقيق هذا الهدف، وسنقوم بفحص ميداني في الحقل خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ للتثبت مجدداً من قدرتنا على الالتزام بهذا الموعد".

وأعلنت إيني في أغسطس/ آب 2015 عن اكتشاف حقل الغاز ظهر وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط، ويقدر مخزونه بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.

وبدأ عمل شركة إيني في مصر منذ عام 1954، وبلغ إنتاج الشركة في مصر، العام الماضي، 185 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً؛ أي ما يمثل 10.5 في المائة من إجمالي إنتاجها في العالم.