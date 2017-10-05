البث الحي
اقتصاد|مصر

إيني الإيطالية تعلن موعد إنتاج الغاز من حقل "ظهر" المصري

منصة للغاز الطبيعي في البحر
منصة للغاز الطبيعي في البحر
5/10/2017

قال كلاديو ديسكالتسي المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بمصر سيبدأ الإنتاج نهاية العام الجاري.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن ديسكالتسي إن "مرحلة الإنتاج الأولى من حقل ظهر، الواقع في المياه المصرية بالبحر المتوسط، ستنطلق نهاية هذا العام بصورة مؤكدة"

وأضاف أن الطواقم الفنية "تتقدم بشكل جيد من أجل تحقيق هذا الهدف، وسنقوم بفحص ميداني في الحقل خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ للتثبت مجدداً من قدرتنا على الالتزام بهذا الموعد".

وأعلنت إيني في أغسطس/ آب 2015 عن اكتشاف حقل الغاز ظهر وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط، ويقدر مخزونه بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.

وبدأ عمل شركة إيني في مصر منذ عام 1954، وبلغ إنتاج الشركة في مصر، العام الماضي، 185 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً؛ أي ما يمثل 10.5 في المائة من إجمالي إنتاجها في العالم.

المصدر : الأناضول
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)