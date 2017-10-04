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اقتصاد|سلطنة عمان

عُمان توفر 25 ألف فرصة عمل لمواطنيها اعتبارا من ديسمبر

سلطنة عمان
سلطنة عمان
4/10/2017

أعلن مجلس الوزراء العُماني، اليوم الأربعاء، توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية (المواطنين)، تشمل 25 ألف فرصة كمرحلة أولى، في مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنه سيتم البدء بتطبيق هذه الخطوة اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأطلقت عُمان ودول خليجية أخرى، برامج مكثفة لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب، ومنح الأولوية للسكان المحليين في الوظائف.

وأقر المجلس خطوات تنفيذية (لم يحددها في بيانه) سيتم تطبيقها بالتزامن، لتهيئة الظروف المناسبة لتمكين الحكومة من استيعاب المزيد من الباحثين عن العمل.

وسجل الأجانب في سلطنة عُمان، وفقاً لتقرير البنك الدولي، الذي جاء بعنوان "حقائق الهجرة والتحويلات 2016" نسبة 24.5% من إجمالي السكان.

ويبلغ عدد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص أكثر من 1.8 مليون أجنبي.

المصدر : الأناضول
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