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اقتصاد

المركزي القطري: احتياطات الحكومة قادرة على دعم البنوك المحلية

بنكان في قطر حققا المعايير التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان
بنكان في قطر حققا المعايير التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان
4/10/2017

قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن قطاع المصارف في بلاده ظل صامدا أمام الإجراءات التعسفية لدول الحصار بسبب قوته وكفاءته.

وأكد في تصريحات لصحيفة لوسيل القطرية أن ما يتداول بشأن الجهاز المصرفي القطري ليس سوى أخبار كاذبة وشائعات نتيجة إجراءات الحصار.

وأضاف أن اختبارات الضغط التي يجريها البنك المركزي دوريا أظهرت أن تأثر القطاع لا يمثل مخاطر عالية لامتلاكه كفاية رأس المال، وانخفاض نسب الديون، وتوفر السيولة والربحية العالية.

وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن موجودات البنوك ارتفعت بنحو 11% في يوليو/تموز الماضي عن مستواها قبل عام لتبلغ نحو 360 مليار دولار.

كما أشار إلى أن السيولة المحلية زادت بواقع 8.3% في نهاية يوليو/تموز الماضي -أي بعد مرور نحو شهرين تقريبا من بداية الحصار- مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشدد محافظ مصرف قطر المركزي على عدم وجود أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي القطري بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أنه يكفي للتدليل على توافر السيولة لدى النظام المصرفي القطري الإشارة إلى أن ودائع البنوك لدى المصرف حاليا تزيد على 39.3 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار)، بحسب ما أورد موقع "المركزي القطري".

ووفقا لأرقام أوردتها وكالة الأناضول، فإن احتياطات قطر تبلغ نحو 340 مليار دولار موزعة على ثلاثمئة مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار وأربعين مليار دولار احتياطات نقدية.

المصدر : الجزيرة
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