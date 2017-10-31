مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها للشهر الثالث

قالت وزارة المالية المصرية إنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بدءا من أول نوفمبر تشرين الثاني للشهر الثالث على التوالي.

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي "يأتي اتساقا مع استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري".

وأضاف البيان أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي "سيظل ساريا لحين صدور قرار آخر إذا اقتضى الأمر ذلك".

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وخفضت مصر سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيها لمدة شهر بدءا من أول سبتمبر/ أيلول. وكان ذلك التخفيض الثاني للدولار الجمركي بعد أن ظل ثابتا أربعة أشهر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت وزارة المالية المصرية، خفض قيمة الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيهاً، مقارنة بـ 17 جنيهاً خلال الشهر السابق له.

ونفذت مصر تحريرا كاملا لسعر صرف عملتها المحلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أعقبه تغيير قيمة الدولار الجمركي وفقا لمتوسط قيمة السوق.

ويجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند نحو 17.71 جنيه في المتوسط.