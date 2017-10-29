وزير الطاقة القطري: سعر النفط يسير في الاتجاه الصحيح

قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، الأحد، إن سعر النفط يسير في الاتجاه الصحيح تجاه المعدل الذي وضعته منظمة أوبك مع انخفاض مستوى المخزون العالمي التجاري.

وأضاف السادة في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح أسبوع قطر للاستدامة الذي بدأت فعالياته في الدوحة اليوم "بحسب الأرقام فإن المخزون العالمي الحالي انخفض من 300 مليون برميل إلى ما يقارب 160 مليونا، وهو ما يعني أن أوبك تسير في الاتجاه الصحيح".

ولفت الوزير القطري، إلى أن اتفاقية أوبك مع الدول المنتجة خارج المنظمة بخصوص خفض الإنتاج اتفاقية ناجحة حيث "أظهر آخر تقرير بهذا الشأن عن وجود درجة التزام عالية بلغت 120 بالمائة".

وبدأ أعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

واعتبر السادة، في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن النفط يتجه نحو السعر العادل الذي حددته "أوبك" بين 55 – 60 دولارا بحد أقصى دولار للعام الجاري.

والجمعة الماضية، سجل سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى محقق في أكثر من عامين.

وكان السادة أكد في تصريحات له الأسبوع الماضي، التزام دولة قطر بقرار خفض الإنتاج الذي اتخذته "أوبك" في اجتماعها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية لأسبوع قطر للاستدامة الذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء ويمتد حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويقدم أسبوع قطر للاستدامة فرصة لمختلف الجهات والهيئات المهتمة بقطاع الاستدامة في الدولة، لتقديم مبادراتها وتسليط الضوء على حلولها العملية المبتكرة في مجال الاستدامة.