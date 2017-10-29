التضخم في الإمارات يرتفع 1.1 % في سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 1.1 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر أغسطس/آب السابق عليه.

ويعكس معدل التضخم، وهو الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول علي الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

وأوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الحكومي أن الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أسعار الأغذية والنقل.

وبحسب البيانات، قفزت تكاليف النقل بنسبة 4.3 % بعد رفع أسعار الوقود. فيما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل 14.3 % من إنفاق المستهلكين، بنسبة 1.5 %.

في المقابل، تراجعت تكلفة الإسكان والمرافق، التي تشكل 34.1 % من إنفاق المستهلكين، بنسبة 0.1 % في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.