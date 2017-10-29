البث الحي
اقتصاد|الإمارات

التضخم في الإمارات يرتفع 1.1 % في سبتمبر الماضي

العاصمة الإماراتية أبو ظبي
العاصمة الإماراتية أبو ظبي
29/10/2017

أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 1.1 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر أغسطس/آب السابق عليه.

ويعكس معدل التضخم، وهو الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول علي الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

وأوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الحكومي أن الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أسعار الأغذية والنقل.

وبحسب البيانات، قفزت تكاليف النقل بنسبة 4.3 % بعد رفع أسعار الوقود. فيما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل 14.3 % من إنفاق المستهلكين، بنسبة 1.5 %.

في المقابل، تراجعت تكلفة الإسكان والمرافق، التي تشكل 34.1 % من إنفاق المستهلكين، بنسبة 0.1 % في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر : الأناضول
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)