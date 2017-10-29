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اقتصاد|السعودية

الاحتياطيات الأجنبية للسعودية تسجل أدنى مستوى منذ 6 سنوات

السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
29/10/2017

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم (الأحد) أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة واصلت انخفاضها في سبتمبر أيلول وسجلت أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2011.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 2.4 مليار دولار من مستواه في أغسطس/آب ليبلغ 477.6 مليار دولار بانخفاض 12.6 في المئة على أساس سنوي.

وكانت الأصول قفزت إلى 737 مليار دولار في أغسطس/آب عام 2014 قبل أن تبدأ في التراجع مواكبة لانخفاض أسعار النفط.

وقال محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي في الأسبوع الماضي إن وتيرة تراجع الاحتياطيات الأجنبية تباطأت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وإن مستواها الحالي مريح جدا.

وأشار إلى أن أي تراجع جديد سيتوقف على السياسة المالية الحكومية مضيفا أنه مسرور لرؤية السياسة المالية أصبحت أكثر انضباطا في إطار سعي الرياض لخفض عجز الموازنة.

وجزء من الأصول حيازات أوراق مالية أجنبية وانكمشت في سبتمبر/أيلول 4.1 مليار دولار مقارنة الشهر السابق الذي بلغت فيه 328.5 مليار دولار.

وزادت ودائع البنوك الأجنبية 1.1 مليار دولار إلى 90.2 مليار دولار، ومن المعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي.

وانكمشت القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص في سبتمبر/أيلول 1.2 في المئة على أساس سنوي مما يظهر أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا. وهذا هو الانخفاض الشهري السابع على التوالي في إقراض البنوك.

المصدر : رويترز
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