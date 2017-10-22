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اقتصاد|مصر

دول خليجية ترفع الحظر عن استيراد حاصلات زراعية مصرية

يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا
يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا
22/10/2017

قالت وزارة الزراعة المصرية اليوم الأحد إن البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.

وحظرت السعودية في يوليو/تموز استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات وأعلنت الإمارات في أبريل/ نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وأضافت وزارة الزراعة في بيان أنه "يجري حاليا دراسة وقف المُصَدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها".

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.

ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية المصرية من أول سبتمبر/أيلول حتى نهاية أغسطس/آب وتكون ذروة الموسم بين نوفمبر/ تشرين الثاني ومنتصف أبريل/نيسان.

المصدر : رويترز
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