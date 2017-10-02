نيسان تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب "مشكلة في غاية الخطورة"

أعلنت شركة نيسان اليابانية للسيارات الاثنين سحب 1.21 مليون سيارة من اليابان بعدما تبين أنها لم تخضع للمعاينة طبقا للقواعد المطلوبة في السوق اليابانية.

وأعلنت نيسان التي دخلت في شراكة مع رينو الفرنسية منذ 1999، في بيان أن "حوالى 1.21 مليون سيارة تم إنتاجها ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وسبتمبر/ أيلول 2017 ستخضع لمعاينة جديدة".

وقال رئيس الشركة هيروتو سايكاوا خلال مؤتمر صحافي في مقر المجموعة في يوكوهاما بضاحية طوكيو "إنها مشكلة في غاية الخطورة".

وأوضح "بدل أن يقوم مفتشون معتمدون رسميا بالعمل، قام به معاونوهم"، مضيفا "إننا واثقون من أن السيارات التي تم بيعها كانت آمنة".

وقدر سايكاوا كلفة عملية سحب السيارات بـ25 مليار ين (حوالى 189 مليون يورو).

وقال "أين ومتى وكيف بدأ كل هذا، لا يمكن حتى لشخص في موقعي تحديد ذلك. اعتزم التدقيق شخصيا في المسالة".

وكانت أسهم نيسان تراجعت قبل هذا الإعلان في بورصة طوكيو، بعد ورود معلومات صحافية تشير إلى أن عمليات المعاينة أجراها موظفون غير معتمدين للإشراف على التدقيق في السيارات الموجهة إلى السوق اليابانية. وخسر سهم نيسان أكثر من 5% من قيمته في بدء المبادلات، وأقفل النهار على تراجع بنسبة 2,69% إلى 1084,5 ين.

وأعلنت نيسان الجمعة تعليق تسجيل حوالى 60 ألف سيارة من 21 طرازا أنتجت قبل 20 سبتمبر/ أيلول وما زالت مخزنة في مصانعها، بسبب عمليات معاينة أجريت بصورة غير مطابقة للأصول في ست مواقع إنتاج.

وأوضحت الشركة أن السيارات المعنية مخصصة حصرا للسوق اليابانية كشف عليها فنيون غير مرخص لهم لمعاينة السيارات المعدة للسوق المحلية ولا يملكون الترخيص المطلوب سوى للسيارات المعدة للتصدير.

وأوردت الصحافة اليابانية أنه تم الكشف عن المسألة في سبتمبر/ أيلول خلال عملية تفحص قامت بها وزارة النقل. وتجري الوزارة عمليات تثبت مماثلة لدى شركات السيارات الأخرى.

وقد تسجل أسهم نيسان المزيد من التراجع في السوق، إذ أن سحب هذا العدد الكبير من السيارات سينعكس حتما على صورة وحسابات نيسان، شريكة رينو وميتسوبيشي موتورز.