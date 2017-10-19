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اقتصاد|مصر

وفد من صندوق النقد في مصر لمراجعة برامج الإصلاح

مصر توسعت في الاقتراض داخليا وخارجيا لسد الفجوة التمويلية
مصر توسعت في الاقتراض داخليا وخارجيا لسد الفجوة التمويلية
19/10/2017

قالت وزارة المالية المصرية إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة (الثلاثاء) المقبل لمراجعة التقدم الذي حققته مصر في إصلاحات اقتصادية.

وتأتي زيارة الوفد قبل أن يصرف الصندوق القسط الثالث من برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها حوالي ملياري دولار بعد مراجعة ثانية للإصلاحات التي اتخذتها مصر.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات وهو مرتبط بإصلاحات واسعة من بينها تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص في العملة الأجنبية والاستثمارات بسبب الاضطرابات في مصر التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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