وفد من صندوق النقد في مصر لمراجعة برامج الإصلاح

قالت وزارة المالية المصرية إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة (الثلاثاء) المقبل لمراجعة التقدم الذي حققته مصر في إصلاحات اقتصادية.

وتأتي زيارة الوفد قبل أن يصرف الصندوق القسط الثالث من برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها حوالي ملياري دولار بعد مراجعة ثانية للإصلاحات التي اتخذتها مصر.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات وهو مرتبط بإصلاحات واسعة من بينها تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص في العملة الأجنبية والاستثمارات بسبب الاضطرابات في مصر التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.