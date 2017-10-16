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اقتصاد|مصر

تقرير: السعودية والإمارات توافقان على تأجيل سداد ودائع لدى مصر

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
16/10/2017

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الاثنين في تصريحات صحفية إن السعودية والإمارات المتحدة أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في 2018.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

وذكرت الصحيفة أن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال 2018.

وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 % إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي. 

المصدر : رويترز
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