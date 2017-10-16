المصرية للاتصالات ترفع أسعار اشتراك الهواتف الأرضية بنحو 25%

رفعت الشركة المصرية للاتصالات (حكومية) تكلفة اشتراك الهواتف الأرضية بنحو 25%، بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية في مصر عن مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أن اشتراك الخط الأرضي أصبح 15 جنيها (0.85 دولار) شهريا بدلا من 12 جنيها (0.68 دولار)، أي بزيادة نحو 25% شهريا.

وأضاف المصدر أن إجمالي ما سيدفعه المشتركون في الفاتورة التي تصدر كل ثلاثة أشهر سيصبح 45 جنيها (2.55 دولار) بدلا من 36 جنيها (2 دولار).

وأرجع المصدر رفع أسعار الخدمات إلى زيادة تكاليف التشغيل ومصادر الطاقة وعمليات التطوير في البنية التحتية لشبكة المصرية للاتصالات.

وتأتي زيادة أسعار اشتراكات الهواتف الأرضية بعد نحو أسبوعين رفع أسعار بطاقات شحن الهاتف المحمول بنسبة 36%.

وجاءت الزيادات الجديدة رغم دخول شبكة رابعة جديدة لخدمات المحمول المتمثلة في المصرية للاتصالات (حكومية) الشهر الماضي، وتوقعات بانخفاض الأسعار بسبب المنافسة.

وتأتي هذه الزيادات في أسعار الخدمات في مصر ضمن ما تقول الحكومة المصرية إنه برنامج إصلاح اقتصادي بدأته منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.