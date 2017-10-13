البث الحي
اقتصاد|الصين

مرسيدس- بنز تستدعي أكثر من 350 ألف سيارة في الصين

مرسيدس-بنز ستستدعي آلاف السيارات بسبب مشكلات محتملة في وسائد هوائية
مرسيدس-بنز ستستدعي آلاف السيارات بسبب مشكلات محتملة في وسائد هوائية
13/10/2017

قالت الهيئة المعنية بمراقبة الجودة في الصين (الجمعة) إن شركة مرسيدس-بنز، ستستدعي 351 ألفا و218 سيارة بسبب مشكلات محتملة في وسائد هوائية تنتجها تاكاتا اليابانية.

ومرسيدس – بنز هي علامة السيارات الفاخرة لشركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات.

وقالت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي على موقعها الإلكتروني إن لديها بواعث قلق بشأن مخاطر ناشئة عن أعطاب محتملة في وحدات نفخ الوسائد الهوائية بالسيارات.

وتُظهر التقديرات الصينية الرسمية أن هناك أكثر من 20 مليون سيارة في الصين مزودة بوسائد هوائية من صنع تاكاتا التي جرى ربطها بما لا يقل عن 16 حالة وفاة و180 إصابة في أنحاء العالم.

وهذه الوسائد الهوائية معرضة للانفجار بقوة شديدة جدا مما يؤدي إلى تطاير شظايا منها.

وتسبب هذا العيب في أكبر عملية استدعاء في تاريخ قطاع السيارات، وأدى لإشهار الشركة اليابانية المصنعة للوسائد الهوائية إفلاسها.

وقالت الإدارة الصينية إن الاستدعاء من قبل مرسيدس-بنز ومشاريعها المشتركة الصينية سيبدأ من 15 أكتوبر/تشرين الأول، وسيشمل السيارات المصنعة محليا والمستوردة المنتجة في الفترة بين 2006 و2012 لطرز من بينها الفئة إس.إل.كيه والفئة إيه.

يأتي هذا بعد استدعاء مماثل من قبل جنرال موتورز وفولكسفاغن الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)