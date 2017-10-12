"بيتكوين" تسجل رقمًا قياسًا جديدًا

سجل سعر العملة الافتراضية العالمية الأشهر "بيتكوين"، الخميس، رقمًا قياسًا جديدًا منذ إطلاقها في 2009، فوق 5200 دولار أمريكي.

وصعد سعر العملة بنحو 385 دولارًا، إلى 5215 دولارًا عند الساعة (14:33 بتوقيت غرينتش)، صعودًا من أسعار افتتاح اليوم البالغة 4830 دولار.

يأتي صعود العملة الافتراضية بفعل زيادة الطلب وعودة الثقة بها بعد أسابيع من التذبذب، إذ وصل سعرها إلى أقل من 3000 دولار أمريكي قبل أسابيع قليلة.

و(بيتكوين)، هي العملة الافتراضية الأكثر الشهرة بين مئات العملات المشابهة، وتستحوذ على القيمة السوقية الأكبر حول العالم.

كانت العملة الافتراضية، تعرضت إلى ضغوطات مطلع الشهر الماضي، بفعل تصريحات لاقتصاديين ومصرفيين، ومنصة تداول صينية شهيرة.

ونشرت بورصة "بي. تي. سي" الصينية لتداول عملة بيتكوين، الشهر الماضي على مدونتها الرسمية، إنها ستوقف تداول العملة اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، دون الإفصاح عن الأسباب.

كما نشرت وكالة بلومبيرغ تصريحات لـ "جيمي دايمن"، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، قال فيها إن العملة الرقمية "بيتكوين" عبارة عن خدعة.

ولا تملك العملة الرقمية المشفرة، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وحذر عدد من المصارف المركزية العربية، مثل الإمارات والسعودية ومصر وفلسطين، من التعامل بالعملات الافتراضية، نظرًا لعدم وجود مرجعية قانونية لها.