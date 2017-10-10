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اقتصاد|الصين

الصين تخفض عدد الفقراء بأكثر من 55 مليون في 4 سنوات

10/10/2017

قالت الحكومة الصينية إنها تمكنت من خفض عدد الفقراء بأكثر من 55 مليون شخص خلال 4 سنوات.

وقال ليو يونغفو، مدير مكتب التنمية ومكافحة الفقر، التابع للحكومة الصينية، إن جهود مكافحة الفقر حققت نتائج مبهرة بفضل الخطوات "غير المسبوقة" التي بذلتها الحكومة.

وقال ليو إن الرئيس الصيني تشي جين بينغ قام بأكثر من 50 جولة تفقدية في أنحاء البلاد خصص 30 منها للتخفيف من حدة الفقر.

وأضاف ليو أن نحو 13 مليون شخص خرجوا من دائرة الفقر في الصين سنويا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح ليو أن هذه الأرقام تعد من أفضل النتائج التي حققتها الحكومة منذ بدأت جهودها لمكافحة الفقر عام 1986.

وقال: "بين عامي 1986 و2000 انخفض معدل الفقراء بمقدار 6.39 مليون شخص سنويا، وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 6.73 مليون شخص بين عامي 2001 و2010. ولكن بعد المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني ارتفع هذا الرقم إلى 13 مليون. وهذا إنجاز غير مسبوق".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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