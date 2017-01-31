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اقتصاد

نيكي يسجل أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر بسبب ترمب

نيكي يسجل أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر بسبب ترمب
نيكي يسجل أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر بسبب ترمب
31/1/2017

سجل المؤشر نيكي القياسي الثلاثاء أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر / تشرين الثاني مع تضرر المستثمرين

وتراجع نيكي 1.7 % إلى 19041.34 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومنيت الأسهم على مستوى العالم بأكبر خسائر في ستة أسابيع بعد أن وقّع ترمب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يفرض حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول عريبة و إسلامية بما في ذلك من يحملون تأشيرات، أو تصاريح إقامة قانونية كما حظر دخول اللاجئين مؤقتا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 % أيضا إلى 1521.67 نقطة بينما فقد مؤشر جيه.بي أكس نيكي-400 نسبة 1.5 % إلى 13642.35 نقطة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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