ترمب يريد ضريبة 20% على واردات مكسيكية لبناء جدار حدودي

قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترمب يريد فرض ضرائب جديدة نسبتها 20 % على كل الواردات من المكسيك للإنفاق على بناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ولم يكشف تفاصيل عن الطريقة التي ستفعل بها تلك الضريبة؛ لكن سبايسر قال إن ترمب يريد أن تكون جزءا من حزمة إصلاحات ضريبية يبحثها الكونغرس.

ونشبت أزمة بين المكسيك وأمريكا بسبب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب برغبته في بناء جدا حدودي مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين إلى بلاده على أن تتحمل المكسيك تكلفة بناء الجدار.

وألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو لقاء مع ترمب كان مقررا عقده يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عقب سلسلة من الاستفزازات التي صدرت من جانب واشنطن، حسبما أعلنت الرئاسة المكسيكية يوم الخميس.

وقال الرئيس المكسيكي في وقت سابق إنه "يأسف ويرفض" مساعي ترمب بناء جدار جديد على طول الحدود الأمريكية-المكسيكية.

وكان ترمب قد صرح في وقت سابق الخميس إنه يتعين على نييتو إلغاء زيارته المقررة إلى واشنطن إذا رفضت المكسيك دفع تكاليف الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود بين البلدين.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر يقول "إذا كانت المكسيك غير مستعدة لدفع تكاليف الجدار الذي تشتد الحاجة إليه فإنه سيكون من الأفضل أن تلغي الاجتماع القادم."

وقال ترمب في تغريدته "الولايات المتحدة لديها عجز تجاري 60 مليار دولار مع المكسيك… إنها اتفاقية لمصلحة طرف واحد من البداية."

وكان ترمب قد وعد بمعاقبة الشركات الأمريكية التي تقيم مصانعها في المكسيك وتصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة.