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اقتصاد

قطر.. الأولى عالميا في متوسط دخل الفرد

26/1/2017

حافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016، بحدود 129 ألف دولار.

واستناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، حافظت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب "تعادل القوة الشرائية" بـ 129 ألفاً و726 دولار سنويا.

ورغم  ذلك فقد سجلت الأرقام تراجع نصيب الفرد في قطر العام الماضي مقارنة مع أرقام 2015، الذي سجل حينها من الناتج القومي 132 ألفاً و870 دولار.

وحلت لوكسمبورغ في المركز الثاني، بـ 101 ألف و936 دولار من حيث حصة الفرد من الناتج القومي في العام.

وجاءت سنغافورة في المركز الثالث بنحو 87 ألفاً و82 دولار، ثم الكويت 71 ألفاً و263، وإيرلندا بـ 69 ألفاً و374، والنرويج 69 ألفاً و296 دولارا، والإمارات العربية المتحدة بـ 67 ألفاً و696 دولارا.

وبلغ ترتيب تركيا في المركز 63 من بين 189 دولة، بارتفاع معدل دخل الفرد السنوي من 20 ألفاً و420 دولاراً في 2015 إلى 21 ألفاً و146 دولارا في 2016.

أما جمهورية إفريقيا الوسطى، فجاءت في ذيل الترتيب بمعدل 656 دولاراً كنصيب للفرد من الناتج القومي في العام الماضي. وسبقتها الكونغو الديمقراطية بـ 785 دولاراً.

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