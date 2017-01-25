مؤشر داو جونز يتجاوز مستوى 20 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى العشرين ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه منذ إطلاقه لأول مرة عام 1896.

وبذلك يستأنف أهم مؤشر للبورصة الأمريكية موجة صعود بدأت في أعقاب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانتخابات.

وتجدد الصعود بفعل توقيع ترمب أوامر تنفيذية عديدة منذ تنصيبه قبل عدة أيام. وكان المؤشر على بعد نقطة واحدة من ذلك المستوى التاريخي في السادس من يناير/كانون الثاني مع تعويل المستثمرين على سياسات داعمة للنمو وتخفيضات ضريبية من الإدارة الجديدة.

ويضم المؤشر أكبر الشركات من مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك القطاع المالي وتجارة التجزئة والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا والإعلام.